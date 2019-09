Dopo la partitella di ieri, a ranghi misti con Under 23 e Primavera, la Juventus si è ritrovata, sempre senza i Nazionali, per l'allenamento pomeridiano al JTC. Nel menù di oggi, riscaldamento e lavoro fisico, seguito da possessi palla e infine partita: si sono aggregati al gruppo, come da programma, Douglas Costa e Gonzalo Higuain. Domani il gruppo ricomincerà a lavorare al mattino