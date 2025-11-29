Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juventus, Conceiçao: "Nei primi 20 minuti abbiamo rischiato poco nei passaggi"

29 Nov 2025 - 20:13

Francisco Conceiçao, attaccante della Juventus, ha analizzato il successo dei bianconeri contro il Cagliari: "Abbiamo fatto una partita dove potevamo vincere facendo più gol. Non abbiamo cominciato bene, ma poi siamo cresciuti. I primi 20 minuti? Non abbiamo cominciato bene, potevamo rischiare di più nei passaggi e l'abbiamo fatto solo dopo il gol preso. Sappiamo la responsabilità che abbiamo, abbiamo fatto bene e vinto a Bodo, oggi abbiamo dato la continuità che manca. Yildiz? Con lui è facile giocare. Spero che per Vlahovic non sia niente di grave, è molto importante per noi. Oggi vado a casa arrabbiato per i gol mancati". 

Ultimi video

01:40
Buon compleanno Spillo

Buon compleanno Spillo

01:09
La Roma e il primo posto

La Roma e il primo posto

01:30
Il record di Ostigard

Il record di Ostigard

01:44
La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

01:36
Il Napoli ha ancora fame

Il Napoli ha ancora fame

01:36
Spalletti, pro e contro

Spalletti, pro e contro

01:37
Oggi Juventus-Cagliari

Oggi Juventus-Cagliari

01:50
Sarri, tabù San Siro

Sarri, tabù San Siro

01:47
Allegri tira il freno

Allegri tira il freno

01:31
Inter a due facce

Inter a due facce: con le piccole domina, con le big fatica

01:40
Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

01:06
MCH BORUSSIA M.-LIPSIA 0-0 MCH

Bundesliga: il Lipsia non va oltre il pari con il M'Gladbach

01:53
MCH FLAMENGO SCONTRI MCH

La festa del Flamengo finisce male: duri scontri con la polizia

01:39
DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

01:54
DICH GROSSO PRE COMO-SASSUOLO 27/11 DICH

Grosso: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte"

01:40
Buon compleanno Spillo

Buon compleanno Spillo

I più visti di Calcio

DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

DICH SPALLETTI VS GIORNALISTA NORVEGESE DICH

Spalletti al giornalista norvegese: "My friend... te conosci solo il freddo?"

DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

DICH GASPERINI PRE EUROPA LEAGUE 26/11 DICH

Gasperini: "Midtjylland squadra di qualità"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:13
Juventus, Conceiçao: "Nei primi 20 minuti abbiamo rischiato poco nei passaggi"
20:02
Gilardino: "Altri 2 infortuni, siamo corti ma non cerco alibi"
19:41
Palermo-Carrarese, scontri fuori dallo stadio prima del match
19:20
Juventus, Spalletti perde Vlahovic: problema all'adduttore sinistro
19:05
Koopmeiners: "Spalletti tatticamente è troppo forte"