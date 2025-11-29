Juventus, Conceiçao: "Nei primi 20 minuti abbiamo rischiato poco nei passaggi"

Francisco Conceiçao, attaccante della Juventus, ha analizzato il successo dei bianconeri contro il Cagliari: "Abbiamo fatto una partita dove potevamo vincere facendo più gol. Non abbiamo cominciato bene, ma poi siamo cresciuti. I primi 20 minuti? Non abbiamo cominciato bene, potevamo rischiare di più nei passaggi e l'abbiamo fatto solo dopo il gol preso. Sappiamo la responsabilità che abbiamo, abbiamo fatto bene e vinto a Bodo, oggi abbiamo dato la continuità che manca. Yildiz? Con lui è facile giocare. Spero che per Vlahovic non sia niente di grave, è molto importante per noi. Oggi vado a casa arrabbiato per i gol mancati".