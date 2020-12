Juventus, Buffon scrive a Messi: “Grazie per la birra”

SU INSTAGRAM

Dopo che Lionel Messi ha battuto il record di Pelè la Budweiser, celebre marchio USA, ha annunciato di aver spedito a tutti i portieri battuti in carriera dalla Pulce (sono ben 160) una bottiglia personalizzata con l’effige di Messi e il gol di riferimento. Chi ne riceverà di più? Diego Alves, che in 17 partite contro Messi ha subito ben 21 gol e quindi riceverà altrettante birre. Tra i destinatari anche cinque italiani: Abbiati avrà 8 birre, Sorrentino, Amelia e Storari riceveranno una bottiglia a testa, mentre a Buffon ne toccheranno soltanto 2.

Il portiere della Juventus ha risposto con ironia al giocatore e all’azienda americana attraverso il proprio profilo Instagram: “Bud... grazie per le birre. Lo prendo come un complimento. Abbiamo combattuto grandi battaglie nel corso degli anni! Congratulazioni per aver battuto il record dei 644 gol con una sola maglia Messi! È davvero un risultato incredibile".

