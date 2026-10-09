Juventus, Bremer realizza il sogno di un piccolo tifoso

Una richiesta precisa rivolta al numero 3 della Juventus: "Bremer mi regali la maglia?". Il cartellone del piccolo Alessandro, esposto durante l'amichevole estiva tra prima squadra e Next Gen, ha attirato l'attenzione del difensore brasiliano, che attraverso i suoi social si è dato da fare per cercare di soddisfare la richiesta. A riunire i due, infatti, è stata proprio una storia Instagram postata da Bremer, che, pubblicando la foto del cartellone, ha dato il via alla ricerca: "PS. Cerco questo piccolo tifoso!". Una storia a lieto fine: il giocatore è riuscito a rintracciare Alessandro, regalandogli non solo la sua maglia bianconera, ma anche un ricordo indelebile legato alla sua squadra del cuore.