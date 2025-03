Juventus, anche Gatti e Veiga tra i convocati per l'Atalanta

L'allenatore della Juventus Thiago Motta ha convocato 19 giocatori per la partita contro l'Atalanta, valida per la 28/a giornata di Serie A, in programma stasera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Assenti gli infortunati Bremer, Cabal, Milik, Douglas Luiz, Rouhi, Conceicao e Savona. Torna a disposizione Veiga, convocato anche Gatti reduce da un affaticamento muscolare. Questo l'elenco completo. Perin, Alberto, Gatti, Locatelli, Kelly, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Veiga, Kalulu, McKennie, Thuram, Kolo Muani, Weah, Pinsoglio, Cambiaso, Di Gregorio, Mbangula.