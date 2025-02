Juve, Weah: "Ci è mancata la cattiveria"

Dopo la sconfitta col PSV e l'eliminazione dalla Champions, Timothy Weah ha parato ai microfoni di Prime Video. "E' veramente un brutto momento per me e per noi. Ho segnato, ma è stato inutile. Volevamo questa qualificazione, ma non ci siamo riusciti - ha spiegato l'esterno della Juve -. Adesso dobbiamo continuare a pensare al campionato, abbiamo altre partite". "Ci è mancata cattiveria e voglia, quello che loro hanno avuto su ogni pallone - ha aggiunto -. Non siamo riusciti a fare la stessa cosa, ma siamo un gruppo giovane e abbiamo il tempo di cambiare e migliorare".