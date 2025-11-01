Juve, Vlahovic: "Abitudini da cambiare, ci siamo abbassati senza motivo"

Dusan Vlahovic ha commentato la vittoria ottenuta dalla Juventus contro la Cremonese, definendola una gara "sporca" ma fondamentale. L'attaccante serbo ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di un cambio di mentalità con il nuovo tecnico Luciano Spalletti: "Non direi un approccio sbagliato, ma direi che abbiamo alcune abitudini che credo che dobbiamo cambiare perché ci siamo abbassati senza un motivo. Bisogna comunque fare i complimenti alla Cremonese che ha giocato bene, ma noi dovevamo continuare a pressarli e fare la nostra partita."