Calcio

Juve, Vlahovic: "Abitudini da cambiare, ci siamo abbassati senza motivo"

01 Nov 2025 - 23:09

Dusan Vlahovic ha commentato la vittoria ottenuta dalla Juventus contro la Cremonese, definendola una gara "sporca" ma fondamentale. L'attaccante serbo ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di un cambio di mentalità con il nuovo tecnico Luciano Spalletti: "Non direi un approccio sbagliato, ma direi che abbiamo alcune abitudini che credo che dobbiamo cambiare perché ci siamo abbassati senza un motivo. Bisogna comunque fare i complimenti alla Cremonese che ha giocato bene, ma noi dovevamo continuare a pressarli e fare la nostra partita."

Vlahovic a Sky ha riconosciuto che la vittoria è il dato più importante ("È stata una partita tostissima, ma l'importante è che abbiamo vinto"), evidenziando anche le occasioni sprecate ("Potevamo fare il secondo e il terzo goal"). Ha poi concluso ribadendo che la squadra lavorerà subito per correggere gli errori in vista del prossimo impegno di martedì.

Infine, Vlahovic ha risposto anche alla domanda sulla preferenza tattica di giocare con un'altra punta al suo fianco, lasciando piena libertà di scelta al tecnico: "Dipende dal mister, io mi sento bene comunque, poi come si gioca lo decide il mister."

