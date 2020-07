Juve Stabia-Entella, lite a fine gara: Coppolaro in ospedale

Alta tensione nel post partita di Juve Stabia-Entella. In seguito a una lite molto accesa con un dirigente del club campano, il calciatore dei liguri Mauro Coppolaro è stato trasportato in ospedale per alcuni accertamenti. I controlli medici non hanno evidenziato gravi problemi per il giocatore, che ripartirà con la squadra e sarà poi visitato a Lavagna. Ma la questione rischia di avere pesanti ripercussioni. Alla scena hanno infatti assistito un delegato della Lega B e le forze dell’ordine, che hanno portato in caserma tre membri della Juve Stabia, attualmente in stato di fermo.