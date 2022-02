Juve, si fa sul serio: parte la rincorsa Champions

VERSO LA SERIE A

Da Vlahovic a Zakaria, Allegri ha una squadra nuova e più forte: ma bisogna strappare un posto nell'Europa dei grandi a una tra Milan, Napoli e Atalanta

A oggi la Juve ha un punto di ritardo sui bergamaschi, che devono però recuperare il match contro il Torino, e sette su Milan e Napoli. Rispetto alle dirette concorrenti si è notevolmente rinforzata, ha aggiunto Vlahovic, che non è solo il capocannoniere del campionato, ma anche, se non soprattutto, l'uomo che mancava nella rosa e si è già messa alle spalle tre scontri diretti, chiusi con due pareggi (Milan e Napoli) e il successo sulla Roma. Il calendario, insomma, che ricomincerà dalla sfida dello Stadium contro il Verona, potrebbe essere in discesa.

La strada è però ancora parecchio lunga: Allegri dovrà inserire i nuovi acquisti e rilanciare una squadra che sta attraversando un buon momento ma che, in questa stagione, ha spesso avuto alti e bassi. A questo va aggiunta la Champions, a partire dagli ottavi di finale da giocarsi contro il Villarreal, che potrebbe togliere energie mentali e fisiche a una squadra che, improvvisamente, torna a trovarsi competitiva su ogni fronte.

D'altro canto la rincorsa a uno dei primi quattro posti in campionato adesso è possibile, se non addirittura un obbligo. L'Atalanta è lì a un passo o poco più, il Milan è in difficoltà e ripartirà da un difficile derby contro l'Inter, il Napoli, che sta recuperando i numerosissimi assenti, entra nella fase della stagione che, negli ultimi anni, ha più patito. E, come la Juve, anche le squadre di Spalletti e Gasperini saranno impegnate, si spera il più a lungo possibile, anche in Europa. Insomma, dalla Champions alla Champions, dal Villarreal a un posto da riconquistare tra le prime quattro, la stagione della Juve comincia ora. Senza più alibi e con la necessità assoluta di non fallire.

