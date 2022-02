Juve, senza Dybala scelte forzate per Allegri: con il Villarreal c'è Cuadrado con Morata e Vlahovic

Passato il weekend, il punto preso contro il Torino forse è effettivamente prezioso come Max Allegri aveva detto nell'immediato post-derby, suscitando qualche perplessità fra gli stessi tifosi bianconeri. Ma invece, a conti fatti, la Juve si ritrova nella corsa alla zona Champions ad aver guadagnato sull'Atalanta (e diciamo pure sull'Inter) e tenuto sul Milan. Ora, però, la testa non deve andare alla corsa-Champions ma alla Champions vera e propria, quella che si gioca, quella che torna domani e si chiama... Villarreal. La Juve vola dunque in Spagna per un ottavo di Champions difficile da decifrare e catalogare nel suo reale coefficiente di difficoltà. Una difficoltà di certo però aumentata dalle assenze cui Max Allegri deve far fronte: fuori causa Dybala e Rugani, out Chiellini e con Bonucci che prova a stringere i denti (nella rifinitura è partito in gruppo - con lui anche Pellegrini - ma il dubbio sul suo utilizzo dal primo minuto resta), il tecnico bianconero pensa a un 4-3-3 con eventualmente una coppia centrale di difesa forzata (Danilo con De Ligt), un centrocampo con McKennie o Zakaria assieme a Locatelli e Rabiot (toccato però duro nella rifinitura di stamani) e davanti Cuadrado con Morata e Vlahovic. Queste le indicazioni pre-rifinitura e pre-conferenza stampa: alle 13.45 le parole del mister bianconero