La cessione di Luca Pellegrini al Cagliari non costringerà la Juventus a tornare sul mercato per un terzino: Sarri infatti dovrebbe provare Cuadrado come esterno basso, continuando con la scelta effettuata già altre volte nella scorsa stagione da Allegri. Il colombiano poi dovrebbe rinnovare sino al 2021 l'attuale contratto in scadenza 2020.