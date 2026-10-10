Juve, protesta ultras all'Allianz Stadium: "Mai difesi, poi vogliono la curva piena"

La contestazione si è tradotta nell'esposizione di striscioni dal contenuto polemico verso le autorità e la stessa società bianconera, tra cui messaggi come "Da Last Banner 2019 (Bucci) al derby (Basoccu), stesso modus operandi... stessa mano... stesso schifo", "Tutto per avere promozioni dallo stadio all'ufficio" e "Ma non vi fate schifo".