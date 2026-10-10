Juve, protesta ultras all'Allianz Stadium: "Mai difesi, poi vogliono la curva piena"

Momenti di tensione all'esterno dell'Allianz Stadium, dove i gruppi organizzati della tifoseria della Juventus hanno inscenato una protesta contro le sanzioni e i provvedimenti disciplinari scattati in seguito agli scontri avvenuti a fine maggio prima del derby della Mole.
La contestazione si è tradotta nell'esposizione di striscioni dal contenuto polemico verso le autorità e la stessa società bianconera, tra cui messaggi come "Da Last Banner 2019 (Bucci) al derby (Basoccu), stesso modus operandi... stessa mano... stesso schifo", "Tutto per avere promozioni dallo stadio all'ufficio" e "Ma non vi fate schifo".
Questo il messaggio degli ultras: "Non chiediamo impunità, sappiamo a cosa andiamo incontro, chiediamo giustizia e al derby vogliamo giustizia. La società non ci difende mai, però poi vogliono la curva piena".