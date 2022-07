Juve, Pogba si ferma in allenamento per un fastidio al ginocchio

© Getty Images

Il primo allenamento della Juve "americana" presso la Loyola Marmount University di Los Angeles è stato segnato dallo stop di Paul Pogba che ha dovuto abbandonare la seduta di lavoro per un dolore al ginocchio e ha così lasciato il campo zoppicante sorretto a braccia da mentori dello staff sanitario bianconero. A tranquillizzare i compagni ci ha pensato lo stesso centrocampista francese alzando il pollice come a dire "nulla di grave". Anche Max Allegri e il vicepresidente Pavel Nedved non hanno mostrato particolare apprensione. La situazione andrà sicuramente monitorata, ma al momento prevale l'ottimismo, tanto che non sono previsti esami strumentali. Oggi Pogba non dovrebbe prendere alla doppia seduta di allenamento, probabile che debba osservare un paio di giorni di riposo.