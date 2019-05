JUVE, PJANIC: "IL MIO OBIETTIVO PER IL FUTURO E' LA CHAMPIONS"

05/05/2019

"Il mio obiettivo per le prossime stagioni è vincere la Champions League". Queste le parole di Miralem Pjanic in un'intervista rilasciata a Canal+. Dopo la grande eliminazione ad opera dell'Ajax, il centrocampista della Juve rilancia e dà appuntamento alla prossima edizione. Sempre in bianconero, mercato permettendo.