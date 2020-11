Juve, Pirlo verso il Ferencvaros: "Chiellini recuperato, Dybala può riposare"

Non è questione di classifica, perché il passaggio del turno non è certo in discussione. Tuttavia il ko interno contro il Barcellona obbliga la Juve a una immediata risposta in Champions: orgoglio e consapevolezza da mettere in campo contro il modesto Ferencvaros pre prendersi i tre punti in Ungheria. Dopo il ritorno di Cristiano Ronaldo in campionato, per Pirlo c'è ora quello di Chiellini in Europa: "Giorgio sta bene, si è allenato con noi - ha dichiarato dopo l'allenamento di rifinitura il tecnico bianconero - ed è pronto per giocare". Un turno probabile di riposo, invece, per Dybala: "Ho parlato con lui anche stamani, sta bene ma ha bisogno di recuperare dopo aver giocato tre partite consecutive."