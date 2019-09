"Negli ultimi anni abbiamo sempre avuto rose molto importanti, che hanno vinto molto. Non cambia tanto, per noi è sempre il solito lavoro. L'allenatore sa bene cosa deve fare". Così il ds della Juve Fabio Paratici a pochi minuti dall'esordio stagionale in Champions contro l'Atletico. "Abbiamo avuto anche in passato grandi allenatori che hanno saputo gestire benissimo la rosa. Dovremmo essere preoccupati se avessimo una rosa corta, visti gli infortuni di Chiellini, Douglas Costa e De Sciglio - ha proseguito - Abbiamo una stagione lunga e per questo abbiamo bisogno di una rosa molto ampia e competitiva",