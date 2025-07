Eurodonne, Gravina: "Il risultato delle azzurre è straordinario"

"È stato un risultato straordinario, le Azzurre si meritano tutto questo". Così il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, a Ginevra per congratularsi personalmente con tutte le calciatrici e con il Ct Soncin per la storica qualificazione nelle semifinali del campionato europeo di calcio femminile- "Questo gruppo sta scrivendo splendide pagine di storia del calcio femminile italiano grazie all'orgoglio, alla qualità e alla determinazione con cui affronta ogni partita. Questa Nazionale è il simbolo dell'Italia più bella, quella che non molla mai". Non meno sentite e commosse le dichiarazioni del Ct: "Incredibile, bellissimo, davanti a tutta questa gente. Quest'anno si è qualificata l'U17, l'U19...È un bel messaggio per quello che stanno facendo gli allenatori delle giovanili e per il movimento. È il regalo più grande che possiamo fare a tutti quelli che ci guardano e a quelle bambine e ragazze che vivono con passione il calcio. Ora godiamoci il momento, tra qualche minuto inizieremo a pensare alla semifinale. Daremo battaglia a chi andremo ad affrontare".