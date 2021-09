Juve: nessuna lesione per Chiesa, ma al massimo in panchina a Napoli

JUVENTUS

Buone notizie dagli esami strumentali ma al momento prevale la cautela in vista della Champions

Nessuna lesione muscolare: questo l'esito confortante degli esami strumentali svolti stamani al J-Medical da Federico Chiesa. L'attaccante della Juve, dopo i primi accertamenti svolti nel ritiro dell'Italia, è stato visitato dallo staff medico bianconero che ha così potuto escludere ipotesi più pessimistiche, trovando conferma di quanto sostanzialmente era già stato riscontrato in Nazionale. L'assenza di lesioni ai flessori della coscia non scioglie tuttavia i dubbi circa la presenza del giocatore a Napoli: al momento prevale infatti la linea della massima cautela, in vista dell'impegno di Champions di martedì prossimo e del tour de force che ne seguirà.

Il fastidio infatti non é passato e così Allegri prenderà una decisione in extremis anche in base alle condizioni dei rientranti dalle altre nazionali. Ora come ora è ipotizzabile vedere Federico Chiesa al massimo in panchina contro il Napoli.