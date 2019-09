Si profila una denuncia per un centinaio di ultrà del Napoli in occasione della partita di ieri sera a Torino con la Juventus. I tifosi, secondo gli accertamenti della Digos, erano riusciti a entrare in possesso

di biglietti per l'Allianz Stadium nonostante il divieto, imposto dalla Prefettura del capoluogo piemontese, della vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Napoli.