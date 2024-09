Juve-Napoli, trasferta vietata ai tifosi azzurri residenti nella provincia campana

© Getty Images

Juve-Napoli è sempre un match ad alta tensione. Non solo sul campo, ma anche sugli spalti. Così il Prefetto di Torino ha deciso di vietare la trasferta all'Allianz Stadium ai tifosi azzurri "residenti nella provincia di Napoli" anche se in possesso della fidelity card della società di De Laurentiis, a esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus F.C. emessa in data anteriore al 21 settembre 2024". Una restrizione giustificata per ragioni di sicurezza in relazione a vecchie ruggini tra le tifoserie.