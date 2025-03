Juve, McKennie: "Oggi giochiamo per tifosi e allenatore"

La Juve cambia ma lui rimane sempre. Weston McKennie è ormai un senatore di questa società, ed è proprio l'americano a presentarsi ai microfoni prima della sfida con il Genoa, la prima con Tudor in panchina: "Una partita difficile al 100%. C'è energia, una settimana con un nuovo allenatore. Le ultime due uscite non rispecchiano la nostra forza, oggi si gioca per i tifosi e per il nostro nuovo allenatore". La seconda domanda è proprio relativa a Tudor: "Ha portato esperienza perché lui come giocatore e con Pirlo: sa tutto di questa squadra e sono felice, sono pronto per questa gara"