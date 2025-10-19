Liga, pari in Elche-Bilbao e Celta-Real Sociedad

Due pareggi nelle gare pomeridiane valide per la 9.a giornata della Liga spagnola: Elche e Athletic Bilbao non sono andate oltre lo 0-0, è invece finita 1-1 la sfida tra Celta Vigo e Real Sociedad con i padroni di casa in dieci per tutta la ripresa.
