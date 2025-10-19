Villarreal-Barcellona a Miami, Laporta si schiera: "Il mercato Usa ci interessa"

"Andare a giocare a Miami non ci entusiasma, ma dobbiamo essere coinvolti. Così come giocare la Supercoppa a Gedda garantisce un ritorno per il club, lo stesso avverrà in Florida Guadagneremo da Miami, Villarreal e Barcellona ne trarranno i maggiori benefici". Il presidente del club blaugrana, Joan Laporta, difende la scelta di far giocare negli Usa la partita del campionato spagnolo, che come Como-Milan in Australia, ha sollevato molte polemiche. "Il mercato americano ci interessa. Le tournée hanno prodotto un ritorno significativo - ha detto Laporta -. Questo ci dà la possibilità di aggiungere sponsor e promuovere la nostra immagine. È un mercato importante e la prossima estate lì ci saranno i mondiali, cresce l'interesse degli americani per lo sport europeo".