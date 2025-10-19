Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Villarreal-Barcellona a Miami, Laporta si schiera: "Il mercato Usa ci interessa"

19 Ott 2025 - 18:26

"Andare a giocare a Miami non ci entusiasma, ma dobbiamo essere coinvolti. Così come giocare la Supercoppa a Gedda garantisce un ritorno per il club, lo stesso avverrà in Florida Guadagneremo da Miami, Villarreal e Barcellona ne trarranno i maggiori benefici". Il presidente del club blaugrana, Joan Laporta, difende la scelta di far giocare negli Usa la partita del campionato spagnolo, che come Como-Milan in Australia, ha sollevato molte polemiche. "Il mercato americano ci interessa. Le tournée hanno prodotto un ritorno significativo - ha detto Laporta -. Questo ci dà la possibilità di aggiungere sponsor e promuovere la nostra immagine. È un mercato importante e la prossima estate lì ci saranno i mondiali, cresce l'interesse degli americani per lo sport europeo".

Ultimi video

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

01:51
DICH DAVIDE NICOLA PER SITO 19 10

Cremonese, Nicola: "Ci siamo misurati contro l'Inter, continuiamo a imparare"

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

00:56
DICH FABREGAS IN MIX 19/10 DICH

Fabregas: "Abbiamo anche sbagliato ma oggi abbiamo vinto e nessuno ne parlerà"

01:24
DICH VOJVODA IN MIX 19/10 DICH

Vojvoda: "Se pensiamo all'Europa? Guardiamo partita dopo partita"

02:57
ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

01:08
DICH ITALIANO OK OK 18/10 DICH

Italiano: "Cagliari è sempre un campo difficile"

01:12
DICH CUESTA PRE GENOA 18/10 DICH

Cuesta: "Il Genoa ha fatto partite di altissimo livello"

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

01:21
Salvezza, che pomeriggio

Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

1) Cristiano Ronaldo, Al-Nassr: 238 milioni di euro

Ronaldo doppia Messi, Yamal entra in top 10: i calciatori più pagati

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:43
Bundesliga, pari in Friburgo-Francoforte, vince l'Hoffenheim
19:42
Ligue 1: poker del Tolosa al Metz, pari negli altri match
19:32
Ligue 1, Thauvin sbaglia rigore ma Lens piega il Paris FC
19:19
Parma, Suzuki: "Credo molto in me stesso e ho parato il rigore"
18:26
Villarreal-Barcellona a Miami, Laporta si schiera: "Il mercato Usa ci interessa"