Juve: Koopmeiners non recupera, convocato anche Adzic

La Juventus è in partenza verso Parma, ma farà il viaggio senza Teun Koopmeiners. L'olandese infatti non ha ancora recuperato da alcuni problemi al tendine e resterà alla Continassa per proseguire nel suo percorso riabilitativo, con l'obiettivo di tornare per la gara casalinga di domenica contro il Monza. Nella lista dei convocati del tecnico Igor Tudor invece figura regolarmente Kenan Yildiz, recuperato dopo una contusione subita in allenamento. Per la trasferta al Tardini l'allenatore croato ha convocato anche Vasilije Adzic, che nell'ultimo periodo era stato prestato alla Next Gen in serie C.