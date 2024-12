"Non posso essere felice per il mio gol. Per me è importante solo vincere. Io gioco sempre per la squadra e per me conta solo la vittoria. Non posso essere felice". Così Teun Koopmeiners in conferenza dopo il primo gol con la Juve che non è bastato però per battere il Bologna: "Voglio giocare sia basso che alto. Quando impostiamo voglio abbassarmi e quando attacchiamo voglio stare vicino a Vlahovic e fare gol e assist. Posso fare entrambi, ha aggiunto".