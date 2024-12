Juve, Koopmeiners: "Dobbiamo migliorare, ma non sono preoccupato"

"Ci sono cose che vogliamo fare meglio, non abbiamo ancora perso ed è importante, ma abbiamo fatto tanti pareggi". Così il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners, a margine del Gran Galà del calcio dell'assocalciatori. "Vogliamo fare più gol e fare meglio come squadra ma siamo sulla strada giusta e ho fiducia che i momenti belli arriveranno", ha aggiunto il giocatore olandese ai microfoni di Sky. "Sono arrivati tanti giocatori nuovi. Dobbiamo crescere come gruppo ma non sono preoccupato, ho fiducia nelle mie capacità e in quelle della squadra", ha concluso.