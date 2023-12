Juve-Inter, la sfida scudetto continua. Napoli e Roma per rilanciarsi

SERIE A

I bianconeri aprono la giornata contro il Frosinone, nerazzurri contro il Lecce senza Lautaro. E Mourinho sfida Mazzarri

© Getty Images Un supersabato prenatalizio di calcio con il duello a distanza Inter-Juve sempre incandescente. I nerazzurri, primi con 4 punti di vantaggio sui bianconeri, affronteranno alle 18 il Lecce a San Siro per la prima volta senza Lautaro Martinez che rientrerà solo nell'anno nuovo per un problema agli adduttori della gamba sinistra accusato in Coppa Italia. Accanto a Thuram in attacco spazio dunque ad Arnautovic. Non se la passa meglio Allegri che all'ora di pranzo a Frosinone sul fronte offensivo dovrà fare a meno di Chiesa oltre che di Kean, ma recupera Rabiot. Scelte obbligate con Milik che giocherà in attacco al fianco di Vlahovic.

Il sempre più sorprendente Bologna vuole continuare a sognare la Champions League anche se al Dall'Ara alle 15 ospiterà un'Atalanta che ha soltanto 2 punti in meno degli emiliani. Oltre a Torino-Udinese e Verona-Cagliari spicca il derby del Sud tra Roma e Napoli che chiuderà in posticipo serale la 17esima giornata. Olimpico tutto esaurito per una sorta di spareggio per l'Europa che conta.

Mourinho non recupera Dybala ma ritrova Lukaku dopo la squalifica. Mazzarri dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia a opera del Frosinone cerca il suo secondo successo di fila in campionato da quando è tornato alla guida degli azzurri.