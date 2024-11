JUVE, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER CABAL

Tegola Cabal in casa Juve. Il difensore bianconero si è infortunato a un ginocchio durante un allenamento con la nazionale della Colombia. Al momento non è ancora chiara l'entità del problema, ma si teme un lungo stop. Già di rientro a Torino, il calciatore verrà sottoposto ad accertamenti al J-Medical. "Lo staff tecnico della Nazionale Colombiana informa che il giocatore Juan David Cabal, della Juventus (ITA), non potrà continuare a concentrarsi per le partite contro Uruguay ed Ecuador, corrispondenti alle date 11 e 12 delle Qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026 - si legge nel comunicato dell anazionale colombiana -. Questo perché, durante l'allenamento di ieri, ha subito un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere in grado di affrontare gli impegni menzionati. L'allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Juan David una pronta guarigione e il suo ritorno all'attività sportiva".