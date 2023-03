Juve in ansia per Chiesa per un problema al ginocchio destro: "Da valutare"

© afp

Situazione incerta, preoccupante, anche se Max Allegri ha provato a mostrarsi fiducioso al termine del match contro il Friburgo: "Chiesa ha sentito un fastidio - ha dichiarato il tecnico della Juve - è una situazione da valutare. Vediamo l’evoluzione domani. Adesso non possiamo dire niente perché non sappiamo niente. Tutti ci auguriamo che non sia niente di grave". Ricapitoliamo allora la situazione: l'attaccante bianconero, entrato in campo nel secondo tempo del match d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro i tedeschi al posto di Vlahovic, ha chiuso la sua partita visibilmente dolorante per un problema al ginocchio destro, non quello operato. Chiesa è rimasto in campo sino al fischio finale, è vero, ma questo semplicemente perché i bianconeri avevano finito gli slot per le sostituzioni: in realtà la sua partita si era chiusa ben prima, vista l'impossibilità di correre per il dolore. Nelle prossime ora si sottoporrà ad accertamenti presso il JMedical, solo allora si potrà sapere qualcosa di certo.