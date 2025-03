Juve, il quarto kit iridescente debutta in FC 25

EA SPORTS FC ha annunciato il lancio del quarto kit della Juventus, un progetto creativo nato dalla collaborazione con adidas, ora disponibile in esclusiva per i giocatori di FC 25. A partire dalle ore 19:00 di oggi, 19 marzo, i giocatori possono immergersi in una nuova esperienza di stile, sfoggiando l'uniforme che porta un tocco di originalità nel Gioco Più Bello del Mondo. L’esclusivo kit è un autentico tributo alla leggendaria storia bianconera. Si distingue infatti per la sua estetica audace: una base rosa vibrante è arricchita da dettagli in giallo e nero, creando un contrasto dinamico e accattivante. Ma la vera peculiarità di questa divisa risiede nell'effetto iridescente, una caratteristica che cattura l’attenzione dei giocatori e offre ai fan un’esperienza unica. Tutti i fan del calcio non potranno lasciarsi sfuggire l'opportunità di personalizzare la propria squadra FUT con questo kit straordinario, riscattandolo direttamente dal negozio FUT a partire da oggi.