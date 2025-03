Juve ha ripreso allenamenti dopo batosta con Atalanta: "A Firenze per voltare pagina"

Dopo un giorno di riposo la Juventus è tornata oggi ad allenarsi, in preparazione della trasferta di domenica a Firenze. I bianconeri devono smaltite la batosta subita allo Stadium contro l'Atalanta, peggior sconfitta casalinga, nel risultato, dal 1967. Al 'Franchi ' sarà "una partita decisamente importante, per la classifica e per voltare pagina dopo il match di domenica scorsa all'Allianz Stadium", si legge sul sito della Juventus. Il gruppo bianconero si è ritrovato questa mattina, agli ordini del tecnico Thiago Motta, al Training Center della Continassa. Il programma della seduta ha previsto un lavoro specifico finalizzato al possesso del pallone. Domani doppia seduta, in campo al mattino e in palestra al pomeriggio.