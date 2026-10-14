Juve, Gatti in difesa e Woltemade titolare in attacco: la probabile formazione contro il Celta Vigo

14 Ott 2026 - 20:52
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Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League in casa del Celta Vigo, il tecnico della Juve Luciano Spalletti ha dato un paio di indicazioni sulla formazione: "Gatti merita di poter giocare e un calciatore come Nick (Woltemade, ndr) domani verrà utilizzato", ha detto. Il tedesco sarà spalleggiato da Conceiçao e Alajbegovic. Kolo Muani partirà dunque dalla panchina. La probabile formazione della Juve (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

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