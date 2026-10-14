Juve, Gatti in difesa e Woltemade titolare in attacco: la probabile formazione contro il Celta Vigo

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League in casa del Celta Vigo, il tecnico della Juve Luciano Spalletti ha dato un paio di indicazioni sulla formazione: "Gatti merita di poter giocare e un calciatore come Nick (Woltemade, ndr) domani verrà utilizzato", ha detto. Il tedesco sarà spalleggiato da Conceiçao e Alajbegovic. Kolo Muani partirà dunque dalla panchina. La probabile formazione della Juve (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti