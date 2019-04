JUVE, DYBALA RISCHIA DUE SETTIMANE DI STOP

17/04/2019

Tanti infortunati in casa Juve. Oltre a Perin (problema alla spalla) e ai recuperi ancora incerti di Chiellini, Mandzukic, Douglas Costa e Caceres, Max Allegri ha ora anche la grana Paulo Dybala: l’argentino è uscito al 45’ di Juve-Ajax per un problema a un quadricipite, domani ci saranno i nuovi esami decisivi per capire l’entità dell’infortunio ma la sensazione è che l'argentino ne avrà per una paio di settimane almeno.