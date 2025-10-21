Juve condanna saluti romani di tifosi bianconeri

La Juventus condanna il comportamento di alcuni tifosi bianconeri che, nella giornata di domenica 19 ottobre alla stazione Centrale di Milano, sono stati autori di gesti e simboli riconducibili a ideologie estremiste. "Tali comportamenti sono stati messi in atto da un gruppo di individui che non rappresenta in alcun modo la comunità dei tifosi della Juventus, composta da milioni di persone che condividono i valori di rispetto, inclusione e passione sportiva - si legge nella nota diramata dal club - la Società riafferma il proprio impegno per la promozione di uno sport libero da ogni forma di discriminazione, violenza o intolleranza".