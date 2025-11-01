Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juve, Cambiaso: "Peccato per quel gol, ma è importante aver vinto"

01 Nov 2025 - 23:54

Gol e bella prestazione per Andrea Cambiaso, che però commenta il successo di Cremona partendo da un errore. "Abbiamo preso quel gol lì, gol che si può e si deve evitare. Uno contro uno a tuttocampo, è una responsabilità nostra, perché non si può lasciare Gatti da solo a 50 m dalla porta. Niente, dispiace perché abbiamo riaperto la partita che era chiusa, ma l'importante è aver vinto", ha detto a Sky. Cosa può cambiare con Spalletti? "Quando si gioca nella Juventus, quando non vinci le partite, si tende a vedere tutto negativo. Ma è giusto così, nel senso che il risultato condiziona troppo i giudizi delle varie persone. Io sono sereno, sono tranquillo. Si può dire che adesso dopo il goal sono tranquillo, ma io lo ero anche prima. Però il calcio è così e spesso si danno dei giudizi un po' affrettati in base al fatto, se la palla entro non entra. Il gol è la cosa più bella del calcio e quando vedi la palla entrare è sicuramente la cosa più bella".

Sul suo ruolo: "Giocando a destra, entrando dentro il campo, mi viene più facile e questo oggi ha giovato. Ho trovato buone tracce centralmente e anche il goal è venuto così, mi viene più facile partire da destra".

Ultimi video

01:48
Allegri contro Gasp

Allegri contro Gasp

01:53
DICH CAMBIASO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Cambiaso: "Più liberi mentalmente? Per me sono cazz..."

01:36
DICH BASCHIROTTO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Baschirotto: "Abbiamo fatto la partita, il loro primo gol ce lo siamo segnati da soli"

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

01:18
Domani Verona-Inter

Domani Verona-Inter

01:31
Roma, tutto su Dovbyk

Roma, tutto su Dovbyk

01:48
Allegri contro Gasp

Allegri contro Gasp

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

MCH AUGSBURG-DORTMUND 0-1 MCH

Guirassy decisivo nella vittoria del Dortmund ad Augsburg

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:54
Juve, Cambiaso: "Peccato per quel gol, ma è importante aver vinto"
23:48
Cremonese, Nicola: "Non arrabbiato, ma rosico per il punto mancato"
23:22
Juve, Kostic: "Periodo difficile per me, felice per la vittoria"
23:09
Juve, Vlahovic: "Abitudini da cambiare, ci siamo abbassati senza motivo"
22:42
Bari, Caserta: "Migliorare fase di possesso palla'