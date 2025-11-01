Juve, Cambiaso: "Peccato per quel gol, ma è importante aver vinto"

Gol e bella prestazione per Andrea Cambiaso, che però commenta il successo di Cremona partendo da un errore. "Abbiamo preso quel gol lì, gol che si può e si deve evitare. Uno contro uno a tuttocampo, è una responsabilità nostra, perché non si può lasciare Gatti da solo a 50 m dalla porta. Niente, dispiace perché abbiamo riaperto la partita che era chiusa, ma l'importante è aver vinto", ha detto a Sky. Cosa può cambiare con Spalletti? "Quando si gioca nella Juventus, quando non vinci le partite, si tende a vedere tutto negativo. Ma è giusto così, nel senso che il risultato condiziona troppo i giudizi delle varie persone. Io sono sereno, sono tranquillo. Si può dire che adesso dopo il goal sono tranquillo, ma io lo ero anche prima. Però il calcio è così e spesso si danno dei giudizi un po' affrettati in base al fatto, se la palla entro non entra. Il gol è la cosa più bella del calcio e quando vedi la palla entrare è sicuramente la cosa più bella".