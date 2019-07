"Dispiace per il risultato ma la squadra ha giocato molto bene soprattutto nel secondo tempo". Così l'attaccante della Juve Federico Bernardeschi dopo la sconfitta contro il Tottenham a Singapore in un match valido per l'ICC. "Queste sono partite difficili, perché quando sei in preparazione le gambe non sono al 100%. L'importante è fare quello che ci chiede il mister e giocare il nostro calcio, questa partita serve solo per mettere minuti nelle gambe e trovare la condizione".