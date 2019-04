JUVE, BENTANCUR LA FA FACILE: "ORA VINCIAMO IN CASA"

10/04/2019

La ricetta di Bentancur, al termine della gara pareggiata 1-1 ad Amsterdam contro l'Ajax dalla sua Juve, è facile facile: "Adesso vinciamo in casa". Banale, ma estremamente concreto. L'uruguaiano, tra i migliori in campo, ha spiegato: "È stato difficile, loro giocano molto bene peccato perché eravamo andati in vantaggio. Abbiamo avuto un impatto difficile, hanno trovato lo spazio. Ora vinciamo in casa".