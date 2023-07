Juve, Allegri: "Vincere fa sempre bene. Obiettivi? Vediamo a fine mercato"

JUVENTUS

Il tecnico della Juve dopo il successo contro il Milan: "Dobbiamo crescere sotto il piano tecnico e fisico"

© afp Due volte sotto e due volte capace di riprendere il Milan per poi passare ai rigori e incassare una vittoria che di certo aiuta e fa morale. La Juve è ancora in costruzione, il mercato (sia in uscita che in entrata) ha ancora tanto da dire, ma Max Allegri resta concentrato sul lavoro di campo e sui primi segnali che gli stanno arrivando dopo queste prime settimane di ritiro: "Vincere aiuta sempre - ha commentato il tecnico bianconero al termine del match di Carson contro il Milan - dobbiamo avere l'ambizione di fare cose importanti. Dobbiamo crescere ancora sotto il piano tecnico e fisico, ma oggi è andata bene".

L'allenatore bianconero è certamente soddisfatto della prestazione di alcuni suoi giocatori, in primo luogo di Chiesa e Weah: "Federico si è presentato bene, ha una gamba diversa rispetto all’anno scorso ma era normale. Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, sono contento per come si è presentato, per lo spirito e per la voglia che ha di fare un’annata importante. Timothy ha avuto un buon impatto. Si tratta di un giocatore valido che si mette sempre a disposizione. Sono contento di come sta lavorando". Sugli obiettivi futuri, invece, meglio aspettare. Non è tempo di proclami: "L'anno scorso siamo arrivati terzi sul campo, c’è una buona base, ma bisognerà vedere come sarà la squadra a fine mercato e lavorare con grande voglia".