Juve, Allegri ritrova Dybala, Bernardeschi e Rugani ma perde ancora Bonucci

VERSO JUVENTUS-SPEZIA

Archiviato il match contro la Fiorentina, i bianconeri si preparano al ritorno in campionato contro lo Spezia

Dopo il match vinto all'ultimo respiro contro la Fiorentina che proietta la Juventus verso la finale di Coppa Italia, i bianconeri tornano ora a concentrarsi sul campionato e la rincorsa a Napoli, Milan e Inter. Ufficialmente nessuno a Torino vuole sentir parlare di scudetto, o meglio, a parole tutti dicono che è un qualcosa di impossibile, ma in realtà più di un pensiero su una rimonta che avrebbe comunque dell'incredibile o quasi è stato fatto. La prossima tappa è quella con lo Spezia, domenica allo Stadium: dall'infermeria oggi sono arrivate oggi buone notizie per Allegri visto che Rugani, Dybala e Bernardeschi si sono allenati parzialmente in gruppo e saranno così a disposizione contro i liguri.

Si è pero nuovamente fermato Leonardo Bonucci, ieri sera in panchina contro i viola: a fronte del perdurante fastidio al polpaccio già accusato nella partita con l’Empoli, gli ulteriori accertamenti radiologici a cui è stato sottoposto quest'oggi il difensore bianconero al J Medical hanno evidenziato l’elongazione del soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra sette giorni, per poter capire se sarà a disposizione per il ritprno degli ottavi di Champions contro il Villarreal.