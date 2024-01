Juve, Allegri fa il pieno verso l'Inter: Chiesa e McKennie già in gruppo, Rabiot giovedì

VERSO INTER-JUVENTUS

Si è invece fermato Weah per un attacco influenzale: ma a San Siro ci sarà

© Getty Images Massimiliano Allegri sorride in vista del match scudetto contro l'Inter di domenica sera a San Siro: Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo. L'attaccante bianconero, infatti, ha svolto l'intera seduta con i compagni ed è pienamente recuperato. Ma le buone notizie per l'allenatore della Juve arrivano anche da Weston McKennie che ha superato gli acciacchi accusati contro l'Empoli e si è allenato a pieno ritmo.

Lo staff medico juventino è ottimista anche per Rabiot, il rientro del francese in gruppo è infatti previsto per giovedì: oggi, come da programma, ha svolto lavoro personalizzato. Weah, invece, si è fermato per una leggera forma influenzale, ma non si tratta di nulla di preoccupante. Anche lui sarà a disposizione per l'Inter. Nel derby d'Italia, Allegri avrà dunque ampia possibilità di scelta, con la sola eccezione, in attacco, con Milik squalificato dopo il rosso ricevuto contro l'Empoli.