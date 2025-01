Juve all'Infinity League, in campo leggende e talenti

Ci sarà anche la Juventus a partecipare all'Infinity League, il torneo indoor ideato da Dazn che unisce sport, tecnologia e intrattenimento. Sarà un quadrangolare tra i bianconeri, il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund e una quarta squadra che verrà svelata a breve e si terrà il prossimo 22 marzo a Monaco di Baviera. Il format del torneo prevede squadre miste composte da 'leggende' del calcio, giovani talenti e creator digitali, e ogni match durerà 20 minuti, con squadre maschili e femminili che giocheranno un tempo ciascuna. Nel torneo verranno utilizzate tecnologie all'avanguardia come l'Asb GlassFloor - il pavimento sportivo in vetro con tecnologia Led, l'analisi cinetica per tracciare ogni movimento dei giocatori, la tecnologia 5G, bodycam e microfoni indossati dai calciatori.