Juric: "L'Udinese ha fatto contro la Juve una grande partita per un'ora

"Per affrontare l'Udinese devi essere pronto. A Torino per 60' hanno fatto una grande partita". Così Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della sfida di campionato contro l'Udinese. "L'Udinese ha qualità e un buon allenatore. Se la affronti con superficialità, rischi di pagarla cara. Dovremo essere attenti e concentrati, soprattutto nei momenti in cui la partita si fa sporca. Contro di loro non puoi permetterti cali di tensione", ha aggiunto Juric -. Contro il Milan abbiamo giocato bene. Siamo molto soddisfatti della prestazione: purtroppo nel calcio succede che non riesci a segnare e prendi gol su una deviazione. Dobbiamo migliorare sotto porta, ma la squadra mi è piaciuta. Sono contento del gruppo e di come sta lavorando".