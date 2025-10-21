Logo SportMediaset

Calcio

Inter, Lautaro da record: 11 gol in Champions nel 2025

21 Ott 2025 - 22:21
© X

© X

Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato più gol in Champions League nel 2025 considerando tutte le squadre europee: 11 reti per l’argentino, messe a segno in dieci partite. In questa stagione è a quota 3 gol in due partite (doppietta contro lo Slavia Praga e sigillo contro l'Union SG mentre era rimasto in panchina contro l'Ajax). Nella stagione scorsa, partendo dal match contro lo Sparta Praga del gennaio 2025: un gol contro i cechi, tre contro il Monaco, uno col Feyenoord, due (in due partite) col Bayern Monaco, uno (in due partite) col Barcellona. Contro il Feyenoord era rimasto in panchina e in finale col PSG non aveva segnato.

lautaro
gol
champions
2025

02:00
Nubi nere sulla Juventus

00:24
Thuram: "Abbiamo molta fiducia in Tudor"

03:36
Parma, il ct Gattuso in visita a Collecchio

02:29
Juric: "Finora partite su buoni livelli, ma dobbiamo essere più cinici"

01:40
Djimsiti: "In Europa impari anche se perdi 4-0""

02:55
Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

01:13
Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

01:46
Max si prende la vetta

01:47
Vi racconto Max Allegri

01:34
Dea domani in Champions

02:04
La vigilia del Napoli

02:00
Nubi nere sulla Juventus

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Juve, Tudor dentro o fuori

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

22:38
Inter: primo gol in Champions per Pio Esposito
22:29
Bedin (Lega B): "Juve Stabia? C'è indagine in corso, non ho sentito dirigenza"
22:21
Inter, Lautaro da record: 11 gol in Champions nel 2025
22:14
Parma, lesione all'adduttore per Oristanio
21:55
Liga, cancellata Villarreal-Barcellona a Miami dopo le proteste in Spagna