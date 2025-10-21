Inter, Lautaro da record: 11 gol in Champions nel 2025

Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato più gol in Champions League nel 2025 considerando tutte le squadre europee: 11 reti per l’argentino, messe a segno in dieci partite. In questa stagione è a quota 3 gol in due partite (doppietta contro lo Slavia Praga e sigillo contro l'Union SG mentre era rimasto in panchina contro l'Ajax). Nella stagione scorsa, partendo dal match contro lo Sparta Praga del gennaio 2025: un gol contro i cechi, tre contro il Monaco, uno col Feyenoord, due (in due partite) col Bayern Monaco, uno (in due partite) col Barcellona. Contro il Feyenoord era rimasto in panchina e in finale col PSG non aveva segnato.