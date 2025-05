Juan Jesus ai tifosi nerazzurri: "Ho sempre portato rispetto all'Inter, accettate la sconfitta"

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha risposto al post Instagram in cui Fabrizio Biasin, durante Pressing, aveva detto che lo scudetto era stato perso dall'Inter e il Napoli aveva approfittato di una quota scudetto più bassa. "Ora dici tutto questo senza piangere Biasin" il commento del difensore brasiliano, prontamente attaccato da diversi tifosi nerazzurri. Juan Jesus, ex Inter, allora ha ri-risposto: "A tutti i tifosi interisti che mi stanno scrivendo - e alcuni anche con toni fuori luogo - chiarisco subito: il mio commento era rivolto a un giornalista, punto. Non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre VITTORIE. Ho sempre portato rispetto all'Inter, anche dopo tutto quello che è successo l'anno scorso. Ho fatto il mio dovere fino all'ultimo giorno e non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato. Ma attenzione: il rispetto deve essere reciproco. Nel mio commento non c'è nessun attacco alla squadra, e chi legge altro lo fa in malafede o per creare polemica. Non permetto a nessuno di mettermi in bocca parole che non ho detto. Siate onesti e lucidi quando leggete. Io rispetto tutti, imparate anche ad accettare le sconfitte".