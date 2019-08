Josef Martinez, MVP della stagione 2018, ha scritto un nuovo record in MLS. L'attaccante venezuelano ex Torino ha realizzato il momentaneo 1-0 per il suo Atlanta United contro il New York City FC, andando a segno per la decima partita consecutiva in campionato come mai nessuno prima d'ora. Martinez ha ritoccato il record di 9 gare di fila in gol che gli apparteneva in coabitazione con Diego Valeri di Portland Timbers.