E' felice Brennan Johnson al triplice fischio della finale di Europa League vinta contro il Manchester United. "Non importa chi ha segnato, la cosa importante era vincere la finale. Sensazione veramente speciale - ha detto l'attaccante del Tottenham che ha deciso la gara -. Era tanto tempo che non vincevamo trofei". "Siamo un grande club e sapevamo che questa era un'occasione importante per noi - ha aggiunto -. Questa competizione è speciale e vincerla è altrettanto speciale".