Milan, Sinner cercherà di essere a San Siro per la partita con il Dortmund

Il 22enne di Sesto Pusteria potrebbe esser presente sugli spalti del Meazza in occasione del match di martedì 28 novembre

Dopo il trionfo in Coppa Davis, Jannik Sinner è pronto a tornare in Italia per godersi tutti i festeggiamenti del caso. Nonostante i numerosi impegni che lo attenderanno in qualità di nuovo campione del tennis italiano, il 22enne di Sesto Pusteria potrebbe non riuscire a frenare l'attrazione fatale del Milan. Il fuoriclasse bolzanino cercherà di essere presente a San Siro per trascinare la squadra del cuore nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund.

L'altoatesino potrebbe presentarsi sugli spalti del Meazza per osservare il match contro i tedeschi che sarà decisivo per le sorti dei rossoneri verso gli ottavi di finale. Per passare il turno sarà necessario vincere e puntare poi ai tre punti anche nell'ultima sfida con il Newcastle, tuttavia l'apporto offerto da Sinner potrebbe diventare "un'arma in più" per una squadra apparsa in ripresa con la Fiorentina.

Sinner non ha mai nascosto la propria passione per il Milan come dimostrato il 9 dicembre 2021 quando incontrò Paolo Maldini e la squadra a Milanello ricevendo la maglia numero 10 con il proprio nome. Un incontro che fu propiziatorio per conquistare il diciannovesimo scudetto e riportare il Diavolo in alto dopo oltre dodici anni. Sulla panchina sedeva già Stefano Pioli e, ora come allora, serviva una spinta in più per giocarsi lo scudetto.

La situazione è per certi versi cambiata, tuttavia il Milan, dopo i complimenti pubblicati sui profili social ufficiali, potrebbe riabbracciarlo nella 'Scala del Calcio' per sostenere la squadra in una delle serate più delicate della stagione, il tutto da neo-campione del mondo di tennis.