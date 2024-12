Ivo Pulcini ascoltato dalla Procura Figc e ritratta: "Mai date inidoneità"

"Abbiamo fatto due chiacchiere con il procuratore, abbiamo chiarito e detto come sono andate le cose. Pulcini ha fatto presente a cosa si riferiva. E' stato montato un giallo che non è giallo". Così a LaPresse, l'avvocato della Lazio Gian Michele Gentile, in merito all'audizione avvenuta oggi del medico della Lazio, Ivo Pulcini, in procura Figc dopo alcune sue dichiarazioni subito dopo il caso Bove (il calciatore della Fiorentina che ha subito un arresto cardiaco nel corso della partita contro l'Inter). "Era un calciatore che aveva avuto un incidente e che è andato in visita da Pulcini. Il medico gli ha detto che ancora non era guarito. Dopodiché è passato del tempo, la caviglia è guarita e ha ripreso la sua attività. L'unica volta che ha firmato un certificato di inidoneità è stato per Eguren. Veniva dalla Spagna ed è tornato in Spagna", ha aggiunto.