Italiano: "Rispetto per il Torino, ma voglio un Bologna più efficace"

"Va bene il valutare quello che fa l'avversario, grande intensità e compattezza, però secondo me sia a Lecce che a Empoli ci abbiamo messo del nostro. Eravamo reduci da due sforzi di coppa e nel momento in cui continuiamo a ricevere palla nei piedi, poco dinamici, diamo la possibilità agli altri di non esprimerci al massimo delle nostre potenzialità. E' chiaro che anche l'avversario ti limita, ma ne abbiamo parlato. Un po' del nostro ce l'abbiamo messo. In futuro mi auguro che troveremo maggiori alternative, poi però sia a Empoli che a Lecce nel finale siamo venuti fuori. Abbiamo concesso poco in entrambi le partite, ma se vogliamo prendere il risultato pieno davanti dovremo essere più lucidi". Così l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Torino. Un Bologna che sembra piacersi troppo. "Il Torino ha cambiato sistema, subisce poco, non ha mai perso quest'anno (2025 ndr), hanno questa possibilità del doppio sistema. Dobbiamo essere padroni del nostro destino, giochiamo in casa, sfruttare il tifo della nostra gente, sfruttare il momento positivo per aggiungere punti importanti alla nostra classifica. Rispetto enorme per il Torino che subisce poco, ha giocatori importanti, ha due assenze importanti ma è una squadra viva", ha detto Italiano che per quanto riguarda le condizioni di Orsolini e Dallinga ha detto: "Orso è al secondo allenamento con la squadra, non al massimo dello sforzo ma me lo porto dietro in panchina. Dallinga ci ha messo un po' ma sta bene ed è un Thijs diverso rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio".