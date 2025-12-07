Logo SportMediaset

Calcio

Italiano: "Classifica del Bologna bellissima, avanti così"

07 Dic 2025 - 20:49

"Accolgo bene questo punto perché giocare partite una dietro l'altra, affrontare una Lazio in grande crescita che sta giocando bene è difficile. L'abbiamo rimessa a posto dopo il gol subito in 10, siamo stati bravi a pareggiarla subito e infine non siamo riusciti a sfruttare la superiorità con l'ingresso di qualcuno che oggi poteva darci qualcosa in più, Rowe e Bernardeschi quando entrano possono darci qualcosina in più ma non è mai facile essere subito dentro la partita. Continuiamo ad essere squadra, abbiamo aggiunto un punto alla classifica reagendo alla sconfitta precedente, siamo vivi. I ragazzi ci stanno facendo vedere una classifica bellissima e continuiamo così". Così Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro la Lazio all'Olimpico. Il tecnico, poi, torna sulla partita con la Cremonese sottolineando come "nasce male e alla fine non siamo riusciti a riprendere la gara. Ma l'importante è essere sempre squadra, non uscire dalle gare. Ci siamo, abbiamo risposto presente; continuiamo perché siamo a un terzo del campionato e c'è ancora strada da fare", conclude.

